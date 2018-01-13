Günlerdir yeni filmi 'Kayhan'ın tanıtımını yapan Şahan Gökbakar, dün ise instagram profiline filmlerinin bugüne kadarki toplam seyirci sayısını not düştü. Bu arada tüm Türk filmlerine başarı dileyen Gökbakar, bir tek 'Arif V 216'yı es geçti!
Şahan coştu!
Cem Yılmaz’ın gişe başarısı Şahan Gökbakar’ı harekete geçirdi. Ünlü komedyen, instagram’a filmlerinin bugüne kadarki seyirci sayısını yazdı
Günlerdir yeni filmi 'Kayhan'ın tanıtımını yapan Şahan Gökbakar, dün ise instagram profiline filmlerinin bugüne kadarki toplam seyirci sayısını not düştü. Bu arada tüm Türk filmlerine başarı dileyen Gökbakar, bir tek 'Arif V 216'yı es geçti!
Etiketler: Cem Yılmaz , Şahan Gökbakar , ArifV216
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Gazete
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