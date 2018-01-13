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Şahan coştu!

’ın gişe başarısı ’ı harekete geçirdi. Ünlü komedyen, instagram’a filmlerinin bugüne kadarki seyirci sayısını yazdı

Şahan coştu!
'Arif V 216'nın vizyona girdiği ilk 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenmesi, Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar rekabetini iyice alevlendirdi. Gökbakar'ın sosyal medya paylaşımları ise bunun göstergesiydi!


Günlerdir yeni filmi 'Kayhan'ın tanıtımını yapan Şahan Gökbakar, dün ise instagram profiline filmlerinin bugüne kadarki toplam seyirci sayısını not düştü. Bu arada tüm Türk filmlerine başarı dileyen Gökbakar, bir tek 'Arif V 216'yı es geçti!
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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