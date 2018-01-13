 ;
Yol Durumu
  1. Annetino 20 lira Valentino 10 bin lira
  2. Afrika çağrısı

Dertleştiler

Dertleştiler
Seren Serengil ve Hakan Altun, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mekanda 3 saat oturan ikili, keyifliydi. Seren Serengil, çıkışta, "Hakan'la eski dostuz. Hastalandığı zaman onu görememiştim. Bu gece biraz dertleştik" dedi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar