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Bodrum zamanı

Bodrum zamanı
Oyuncu çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, Bodrum sezonunu erken açtı. Güzel oyuncu, yazın büyük bölümünü geçirdiği yelkenli teknesinde çektirdiği bu kareye de "Asıl bu mevsim güzel" notu düştü.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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