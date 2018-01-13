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Aleyna’nın yüzü gülüyor

Aleyna’nın yüzü gülüyor
Şimdilerde dil eğitimi için ABD'de olan Aleyna Tilki'nin anne ve babası, geçtiğimiz gün boşanmıştı. Bir yandan annesi Havva Hanım'ın yolunu gözleyen Aleyna, bir yandan da sosyal medyadan verdiği pozlarla "Keyfim yerinde" mesajı verdi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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