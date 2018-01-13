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çağrısı

Afrika çağrısı
Kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, bu kez Afrikalı çocuklar için kolları sıvadı. Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği'yle binlerce çocuğun yüzünü güldüren güzel oyuncu, 'Umut Yuvası Afrika' projesi için sevenlerini yardıma çağırdı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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