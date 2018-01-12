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Yüzü gülüyor

Yüzü gülüyor
Başrolünde oynadığı 'Aile Arasında' filmiyle gişede yüzü gülen Demet Evgar, önceki günkü paylaşımıyla da takipçilerini gülümsetti. Üzerinde fil olan kırmızı beresiyle gülücükler saçan oyuncu, bu anını "Ben bugünü sevdim, o da beni sevdi" notuyla paylaştı.
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