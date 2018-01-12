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Elçin Sultan

Uluslararası bir festivalde ‘En İyi Kadın oyuncu’ ödülünü almak için Dubai’ye giden , sultanlar gibi karşılandı. Güzel oyuncu için ’in sualtındaki geceliği 27 bin 500 TL’lik odası tutuldu

Elçin Sultan
Türk yıldızların şöhreti ülke sınırlarını aştı. Meryem Uzerli, Bergüzar Korel ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin ardından Elçin Sangu da güzelliğinin yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla da Ortadoğu'nun dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, Dubai'de gerçekleşen Uluslararası Arap Festivali'nde 'En İyi Uluslararası Oyuncu' seçildi.


MERYEM'LE AYNI OTELDE KALIYOR
Sangu, dün ödülünü almak üzere Dubai'ye gitti. için geçtiğimiz yıl Meryem Uzerli'nin konakladığı Atlantis The Palm Hotel'de oda rezerve eden yetkililer, güzel oyuncunun kendini 'sultan gibi' hissetmesini sağladı. Lüks otelin Neptune Underwater (sualtı) Suite odasında kalan ünlü oyuncu, balıkları ve Ambassador Lagunu'nu izleyerek uykuya daldı.


Sabah da benzersiz bir manzaraya gözlerini açan Elçin Sangu, dev havuzda yüzmekte olan köpekbalığını "Günaydın, odamda bir problem var" notuyla paylaştı. Sangu'nun konakladığı otel odasının fiyatının da 27 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Bu arada ödülünü almak için sessiz sedasız Dubai'ye giden oyuncunun Dubai'de olduğunu duyan Arap hayranları harekete geçti. Sangu'yu görebilmek için otelin önünde kamp kuran sevenleri izdiham yaşanmasına neden oldu.
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