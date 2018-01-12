Elçin Sultan

Uluslararası bir festivalde ‘En İyi Kadın oyuncu’ ödülünü almak için Dubai’ye giden Elçin Sangu, sultanlar gibi karşılandı. Güzel oyuncu için Atlantis The Palm Hotel’in sualtındaki geceliği 27 bin 500 TL’lik odası tutuldu
Türk yıldızların şöhreti ülke sınırlarını aştı. Meryem Uzerli, Bergüzar Korel ve NurFettahoğlu gibi isimlerin ardından ElçinSangu da güzelliğinin yanı sıra oyunculuktaki başarısıyla da Ortadoğu'nun dikkatini çekti. Ünlü oyuncu, Dubai'de gerçekleşen Uluslararası ArapFestivali'nde 'En İyi Uluslararası Oyuncu' seçildi.
MERYEM'LE AYNI OTELDE KALIYOR
Sangu, dün ödülünü almak üzere Dubai'ye gitti. Elçin Sangu için geçtiğimiz yıl Meryem Uzerli'nin konakladığı Atlantis The Palm Hotel'de oda rezerve eden yetkililer, güzel oyuncunun kendini 'sultan gibi' hissetmesini sağladı. Lüks otelin Neptune Underwater (sualtı) Suiteodasında kalan ünlü oyuncu, balıkları ve Ambassador Lagunu'nu izleyerek uykuya daldı.
Sabah da benzersiz bir manzaraya gözlerini açan Elçin Sangu, dev havuzda yüzmekte olan köpekbalığını "Günaydın, odamda birproblem var" notuyla paylaştı. Sangu'nun konakladığı otel odasının fiyatının da 27 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Bu arada ödülünü almak için sessiz sedasız Dubai'ye giden oyuncunun Dubai'de olduğunu duyan Arap hayranları harekete geçti. Sangu'yu görebilmek için otelin önünde kamp kuran sevenleri izdiham yaşanmasına neden oldu.
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