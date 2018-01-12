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Ana muhalefet!

Ana muhalefet!
Selena Gomez ile Justin Bieber'in barışmasına güzel yıldızın annesi Mandy Teefey'den 'şart' geldi. 'in geçen yıl olduğu böbrek nakline değinen anne, "Ancak Justin, düzenli olarak alkol testi yaptırırsa barışmaya onay veririm. Yoksa bu aşk olmaz" dedi.
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