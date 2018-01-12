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Aklı Gündeş’te

Aklı Gündeş’te
Bir zamanlar Ebru Gündeş'le yediği içtiği ayrı gitmeyen Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler'de içini döktü. Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin barışması hatırlatılan Ortaç, "Ebru beni çağırsa koşarak giderim. 'Sana ne yaptım? Gözünü seveyim, özür dilerim' derim" sözleriyle eski dostuna barış çubuğu uzattı.


Doğan SAVAŞ
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