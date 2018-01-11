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Sitemi büyük

‘Daha’ isimli filmini görücüye çıkaran , filmde rol alıp galaya gelmeyen ’e gönderme yaptı. Saylak, şu sıralar ’le aşk yaşayan eski eşini ima ederek ‘Müsait olan oyuncularımız burada’ dedi

Sitemi büyük
Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Daha' filmi, önceki akşam gerçekleşen galayla görücüye çıktı. Deniz Private Cinecity Etiler'de düzenlenen gala, ünlü akınına uğradı. Beklenen oldu ve filmin oyuncularından Onur Saylak'ın eski eşi Tuba Büyüküstün, galaya katılmadı. Saylak, Temmuz 2017'de Çek Cumhuriyeti'ndeki galaya ve Eylül'deki Türkiye prömiyerine de katılmayan Büyüküstün hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu "Müsait olan bütün oyuncularımız burada" diyerek eski eşine sitem etti.


PATRONİÇE OLDU
İkizlerinin babası ve 6 yıllık eski eşi Onur Saylak'la boşanmadan önce Umut Evirgen'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Büyüküstün, işletmeci sevgilisinin Levent'teki 'La Boucherie Istanbul' adlı mekanına ortak olmuştu. Sık sık mekana gidip çalışanlara emirler yağdıran ünlü oyuncunun bu yoğunluğunu diline dolayan , galadaki sözleriyle de eski eşine göndermede bulundu. Saylak, Büyüküstün'ün filmin afişinde olmaması hakkında da "Afiş ve fragman çok önceden yapıldığı için herhangi bir çıkarma söz konusu değil" diye konuştu.


GÖZÜ İŞLETMELİKTE
Bir süre oyunculuğu askıya alan , aşkı sayesinde işletmeciliğe soyundu. Güzel oyuncu, sevgilisinin ortak olduğu mekanın işleriyle yakından ilgileniyor.



Doğan SAVAŞ
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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