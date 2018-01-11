Sitemi büyük

‘Daha’ isimli filmini görücüye çıkaran Onur Saylak, filmde rol alıp galaya gelmeyen Tuba Büyüküstün’e gönderme yaptı. Saylak, şu sıralar Umut Evirgen’le aşk yaşayan eski eşini ima ederek ‘Müsait olan oyuncularımız burada’ dedi
Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Daha' filmi, önceki akşam gerçekleşen galayla görücüye çıktı. Deniz Private Cinecity Etiler'de düzenlenen gala, ünlü akınına uğradı. Beklenen oldu ve filmin oyuncularından Onur Saylak'ın eski eşi Tuba Büyüküstün, galaya katılmadı. Saylak, Temmuz 2017'de ÇekCumhuriyeti'ndeki galaya ve Eylül'deki Türkiye prömiyerine de katılmayan Büyüküstün hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu "Müsait olanbütün oyuncularımızburada" diyerek eski eşine sitem etti.
PATRONİÇE OLDU
İkizlerinin babası ve 6 yıllık eski eşi OnurSaylak'la boşanmadan önce Umut Evirgen'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Büyüküstün, işletmeci sevgilisinin Levent'teki 'LaBoucherie Istanbul' adlı mekanına ortak olmuştu. Sık sık mekana gidipçalışanlara emirler yağdıran ünlü oyuncunun bu yoğunluğunu diline dolayan Onur Saylak, galadaki sözleriyle de eski eşine göndermede bulundu. Saylak, Büyüküstün'ün filmin afişinde olmaması hakkında da "Afiş ve fragman çok önceden yapıldığı içinherhangi bir çıkarma söz konusu değil" diye konuştu.
GÖZÜ İŞLETMECİLİKTE
Bir süre oyunculuğu askıya alan Tuba Büyüküstün, aşkı Umut Evirgen sayesinde işletmeciliğe soyundu. Güzel oyuncu, sevgilisinin ortak olduğu mekanın işleriyle yakından ilgileniyor.
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