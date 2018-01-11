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Çocuk istiyor

, eşi ’le 1 yıllık mutlu evliliğini çocukla taçlandırmak istiyor

Çocuk istiyor
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Şükran Ovalı, anneliğe yeşil ışık yaktı. Önceki akşam bir davete katılan Ovalı, "Çocukları çok seviyorum. Bir gün ben de anne olmak istiyorum" diyerek eşine mesaj gönderdi.
Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar'la arasının iyi olduğu bilinen Ovalı'nın bu isteği ise "Şükran'a annelik yakışır" dedirtti. Bu arada Ovalı, Atalay'ın hayatıyla ilgili yazacağı kitap hakkındaki soruları da yanıtsız bıraktı.


Doğan SAVAŞ
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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