Çocuk istiyor

Beşiktaşlıfutbolcu CanerErkin'le geçtiğimiz yılnikah masasına oturanŞükran Ovalı, anneliğeyeşil ışık yaktı. Öncekiakşam bir davete katılanOvalı, "Çocukları çokseviyorum. Bir günben de anne olmakistiyorum" diyerekeşine mesaj gönderdi. Erkin'in eski eşiAsena Atalay'dan olanoğlu Çınar'la arasınıniyi olduğu bilinenOvalı'nın bu isteği ise"Şükran'a annelikyakışır" dedirtti. Buarada Ovalı, Atalay'ınhayatıyla ilgili yazacağıkitap hakkındaki sorularıda yanıtsız bıraktı.
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