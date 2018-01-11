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Öpücüğe boğdular

Öpücüğe boğdular
Spor hocası Burak Gacemer ile evlenip Türk vatandaşı olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, annesinin gelişiyle sevince boğuldu. Önceki gün İzmir'de gezintiye çıkan Larissa'yı annesi ve eşi böyle öpücük yağmuruna tuttu.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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