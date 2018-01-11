Felcin kulağını çekti

Türk sinemasının ünlü yıldızı Filiz Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini atlattı. Ancak radyoterapi tedavisi sonucu kulak zarının delinip beyne iltihap ulaşması, yüzfelci riskini artırdı. 23 Aralık'ta ameliyat masasına yattı. Akın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Riski atlattım" açıklamasını yaptı. Sevenleri ise "Allahseni bize bağışladı" mesajları yolladı.
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