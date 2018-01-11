 ;
Yol Durumu
  1. Düğüne hazırlanıyor
  2. Miniklerin 'biricik'i

Felcin kulağını çekti

Felcin kulağını çekti
Türk sinemasının ünlü yıldızı , 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini atlattı. Ancak radyoterapi tedavisi sonucu kulak zarının delinip beyne iltihap ulaşması, yüz felci riskini artırdı. 23 Aralık'ta ameliyat masasına yattı. Akın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Riski atlattım" açıklamasını yaptı. Sevenleri ise "Allah seni bize bağışladı" mesajları yolladı.
Etiketler:
  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar