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Eşkıya zirvede

Eşkıya zirvede
Gelenek bozulmadı... atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' önceki akşamki bölümüyle rakiplerini solladı. Fenomen dizi, tüm kişilerde 9.52 izlenme oranı ve 20.78 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci olmayı yine başardı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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