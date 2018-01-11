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Hamilelik müjdesi

Hamilelik müjdesi
Sempatik çift Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal, önceki akşam Kanyon'daki bir davetteydi. Aldığı kilolarla dikkat çeken Rutkay, hamilelik soruları karşısında ter döktü. Oyuncu "Şimdilik fazla kilo diyelim arkadaşlar. Belki ileride hayırlı haberler veririz" dedi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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