Ziynet Sali’ye evlilik teklif ettiği iddia edilen Tolga Temiz, evli ve 2 çocuk babası çıktı. Şarkıcı, iddialara günlerdir sessiz kalıp gündem yaratırken, eski kaleci isyan etti: ‘Ben evliyim Ziynet Hanım da suskun kalmazsa sevinirim’
Ziynet Sali'nin aşk hayatına akıl sır ermiyor. Şarkıcının adı Ağustos 2017'de albümünün aranjörü ABD'li Anthony Carey ile anılmıştı. Ancak müzisyenin evli ve 2çocuklu olduğu ortaya çıkmıştı. İlişkisi hakkında konuşmayan şarkıcının bu hareketi kafaları karıştırırken tarih yine tekerrür etti. Bu kez Ziynet Sali'ninAlmanya'nın başkenti Berlin'de antrenörlük yapan eski futbolcu TolgaTemiz'le 3 aydır aşk yaşadığı iddiaedildi. 42 yaşındaki sanatçının 29 yaşındaki Temiz'in 600 bin TL'lik yüzükle yaptığı evlenme teklifini de kabul ettiği öne sürüldü.
ALBÜM REKLAMI MI?
Ancak Tolga Temiz'in de evlive 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Önceki akşam Zorlu AVM'de görüntülenen Temiz, iddiaları yalanladı. "Ziynet Hanım'la arkadaşortamında karşılaştık. Evliyimve 2 çocuğum var. Bu haberlernereden çıktı bilmiyorum" diyen Temiz, ekledi: "Ziynet Hanım dabu konuya bir aydınlık getirirsesevinirim." Sali'nin aşk iddiaları hakkında da günlerdir konuşmaması "Ziynet'in bir garip reklamı" diye yorumlandı. Sali, tepkiler üzerine dün "İşimde gücümdeyim. Hayatımdayeni albümümden başka heyecanyoktur" açıklaması yaptı.
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