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Ziynet Sustu ''ledi

’ye evlilik teklif ettiği iddia edilen , evli ve 2 çocuk babası çıktı. Şarkıcı, iddialara günlerdir sessiz kalıp gündem yaratırken, eski kaleci isyan etti: ‘Ben evliyim Ziynet Hanım da suskun kalmazsa sevinirim’

Ziynet Sustu Tolga temizledi
Ziynet Sali'nin aşk hayatına akıl sır ermiyor. Şarkıcının adı Ağustos 2017'de albümünün aranjörü ABD'li Anthony Carey ile anılmıştı. Ancak müzisyenin evli ve 2 çocuklu olduğu ortaya çıkmıştı. İlişkisi hakkında konuşmayan şarkıcının bu hareketi kafaları karıştırırken tarih yine tekerrür etti. Bu kez Ziynet Sali'nin Almanya'nın başkenti Berlin'de antrenörlük yapan eski futbolcu Tolga Temiz'le 3 aydır aşk yaşadığı iddia edildi. 42 yaşındaki sanatçının 29 yaşındaki Temiz'in 600 bin TL'lik yüzükle yaptığı evlenme teklifini de kabul ettiği öne sürüldü.


ALBÜM REKLAMI MI?
Ancak Tolga Temiz'in de evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Önceki akşam Zorlu AVM'de görüntülenen Temiz, iddiaları yalanladı. "Ziynet Hanım'la arkadaş ortamında karşılaştık. Evliyim ve 2 çocuğum var. Bu haberler nereden çıktı bilmiyorum" diyen Temiz, ekledi: "Ziynet Hanım da bu konuya bir aydınlık getirirse sevinirim." Sali'nin aşk iddiaları hakkında da günlerdir konuşmaması "Ziynet'in bir garip reklamı" diye yorumlandı. Sali, tepkiler üzerine dün "İşimde gücümdeyim. Hayatımda yeni albümümden başka heyecan yoktur" açıklaması yaptı.



Doğan SAVAŞ
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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