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Yıldızlı teşekkür

Yıldızlı teşekkür
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, önceki akşam Zorlu PSM'de sahnelenen 'Martı' oyununu izledi. Tatlıtuğ, ünlü oyuncu Russell Crowe'un kendisinden övgüyle bahsetmesi hakkında "Çok mutlu oldum. Ona da sosyal medyada teşekkür ettim" dedi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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