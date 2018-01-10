Şanslı gelin

Televizyon yıldızı eşi Caroline Stanbury'e 2016 yılında Dubai'den 30 milyon liralık villa alan Türk finansçı Cem Habib, yine bonkörlüğünü konuşturdu. İngiliz güzel, eşine evinin eskidiğini dile getirince Habib, kesenin ağzını açtı. Türk işadamı, 14 yıllık eşi için bu kez48 milyon TL'ye villa aldı. Carolıne Stanbury, özelhavuzlu ve suni göl kenarındaki6 odalı malikanesinin görüntüleriyle sosyal medyada havasını attı. İngiliz güzel; dolabındaki milyonlarca liralık giysileri, özel aşçısı, çocukları için2 bakıcısı ile bir de hizmetçinin de fotoğraflarını instagram'da paylaştı.
Cem Habib, yıllar önce Kraliçe'nin ortanca oğlu Prens Andrew'la aşk yaşayan İngiliz eşi için sık sık kesenin ağzını açıyor.
Giysi odasının bir bölümünü paylaşan İngiliz yenge, dünyada en çok Hermes marka çantaya sahip isimler arasında.
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