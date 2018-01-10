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Muhabbet kuşları

Muhabbet kuşları
Sosyetik Hande Acar, önceki akşam eltisi Birsen Acar ile Acarkent'teki Five O'clock adlı mekandaydı. Kahve eşliğinde muhabbet eden ikili, saatin nasıl geçtiğini fark etmedi. Koyu sohbete dalan yakın dostlar, bir ara masadaki flamingolarla birbirinden renkli pozlara imza attı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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