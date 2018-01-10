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Miami buluşması

Miami buluşması
Aşkı Oğuzhan Koç ile şu sıralar Miami'de olan Yağmur Tanrısevsin, tatilde de arkadaşlarını ihmal etmedi. Güzel oyuncu, önceki gün yakın dostu Dila Tarkan'la bir alışveriş merkezinde buluştu. Bol bol alışveriş yapan ikili, daha sonra bir kafede yorgunluk kahvesi içti. Tanrısevsin, Tarkan'ın sevimli köpeğiyle de böyle poz verdi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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