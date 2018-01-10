Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı, önceki gün sosyal medyada gördüğü bir profille şoke oldu. KadirKoni Alerzens takma adlı bir kullanıcının Facebook profilinde kendi fotoğrafını gören sosyetik güzel, gözlerine inanamadı. İşin en ilginç yanı ise Ataşehir'deki bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Sercan adlı kişinin Pınar Hanım'ın eşi İlhan Sabancı'yla çekilen fotoğrafını kullanmasıydı. Uyanık sosyal medya kullanıcısı, kimsenin fark etmeyeceğini düşünüp ünlü işadamının kafasını Photoshop kullanarak kendininkiyle yer değiştirdi. Durumdan haberdar olan 2 çocuk annesi Pınar Hanım, instagram'da "Fotoğraflarımıkendisi gibiyayınlayanlar olduda eşimle fotoğrafımakendi kafasını Photoshopyapana ilk kez rastlıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Takipçilerine de "LütfenFacebook'tan şikayet edinkapansın!" diye çağrıda bulunan Pınar Sabancı'nın bu isteği kısa sürede karşılığını buldu. Facebook profilindeSabancı çiftinin fotoğrafınıkullanan sahtekarınhesabı yapılan şikayetüzerine birkaç saat içindekapandı. Bu arada ünlü çiftin resepsiyonist hakkında da dava açma hazırlığında olduğu konuşulanlar arasında...
Sosyal medyayıiğrenç planlarıiçin kullananlardanbiri olan Kadir KoniAlerzens'in kayıplarakarıştığı daiddia edildi.
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