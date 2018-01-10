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Fotoşok!

Sosyetenin önemli isimlerinden , ’de resepsiyonist olarak çalışan Sercan adlı kişi ile fotoğrafını gördü. Bu çirkin Photoshop nedeniyle çılgına dönen Sabancı, dava açacak

Fotoşok!
Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden , önceki gün sosyal medyada gördüğü bir profille şoke oldu. Kadir Koni Alerzens takma adlı bir kullanıcının Facebook profilinde kendi fotoğrafını gören sosyetik güzel, gözlerine inanamadı. İşin en ilginç yanı ise 'deki bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Sercan adlı kişinin Pınar Hanım'ın eşi İlhan Sabancı'yla çekilen fotoğrafını kullanmasıydı. Uyanık sosyal medya kullanıcısı, kimsenin fark etmeyeceğini düşünüp ünlü işadamının kafasını Photoshop kullanarak kendininkiyle yer değiştirdi. Durumdan haberdar olan 2 çocuk annesi Pınar Hanım, instagram'da "Fotoğraflarımı kendisi gibi yayınlayanlar oldu da eşimle fotoğrafıma kendi kafasını Photoshop yapana ilk kez rastlıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Takipçilerine de "Lütfen Facebook'tan şikayet edin kapansın!" diye çağrıda bulunan Pınar Sabancı'nın bu isteği kısa sürede karşılığını buldu. Facebook profilinde Sabancı çiftinin fotoğrafını kullanan sahtekarın hesabı yapılan şikayet üzerine birkaç saat içinde kapandı. Bu arada ünlü çiftin resepsiyonist hakkında da dava açma hazırlığında olduğu konuşulanlar arasında...



Sosyal medyayı iğrenç planları için kullananlardan biri olan Kadir Koni Alerzens'in kayıplara karıştığı da iddia edildi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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