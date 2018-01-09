Oyuncu Seda Güven'le 2015'te 9 aylık evliliğini bitirdikten sonra Ezgi Asaroğlu'yla aşk yaşayan Keremcem'in mutluluğu bulduğu İlay Erkök'le bu yıl nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Yakışıklı sanatçı, geçtiğimiz hafta sevgilisini Bodrum'daki ailesiyle de tanıştırıp onlardan onay almıştı.
İkinci bahar
Oyuncu Seda Güven'le 2015'te 9 aylık evliliğini bitirdikten sonra Ezgi Asaroğlu'yla aşk yaşayan Keremcem'in mutluluğu bulduğu İlay Erkök'le bu yıl nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Yakışıklı sanatçı, geçtiğimiz hafta sevgilisini Bodrum'daki ailesiyle de tanıştırıp onlardan onay almıştı.
Etiketler: ilay erkök , Keremcem
- 09 Ocak 2018, Salı
- Gazete
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