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İkinci bahar

İkinci bahar
Şarkıcı ve oyuncu 'in genç oyuncu İlay Erkök ile aşkı adım adım evliliğe doğru gidiyor. Yakışıklı sanatçı, önceki akşam kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi ile Nişantaşı'ndaydı. 3 aydır aşk yaşayan ünlü çift, mutlu halleriyle herkesi imrendirdi. Liseli aşıklar gibi ellerini bir an olsun ayırmayan ikiliyi görenler "Maşallah" demekten kendini alamadı.


Oyuncu Seda Güven'le 2015'te 9 aylık evliliğini bitirdikten sonra Ezgi Asaroğlu'yla aşk yaşayan Keremcem'in mutluluğu bulduğu İlay Erkök'le bu yıl nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Yakışıklı sanatçı, geçtiğimiz hafta sevgilisini Bodrum'daki ailesiyle de tanıştırıp onlardan onay almıştı.
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