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Dümenci Saadet

Dümenci Saadet
Eşi Pamir Kıraner ile hayatını ABD'de sürdüren Saadet Işıl Aksoy, önceki gün San Francisco'da tekne keyfi yaptı. Aksoy ile eşi, Golden Gate Köprüsü'nün altından geçti. Bir ara dümenin başına geçen güzel oyuncu, böyle poz verdi...
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