Profesör Doktor Orhan Kural, Cem Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünlü komedyenin, geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Arif V 216' filminde çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini öne süren Kural, suç duyurusu dilekçesinde, dosyanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.
'Arif V 216'da sigara içen Cem Yılmaz’a suç duyurusu
Profesör Doktor Orhan Kural, 'Arif V 216' filminde çocuk ve gençleri tütün, dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiği gerekçesiyle komedyen Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.
Etiketler: Cem Yılmaz
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mesele özendirmekse tv de ne kadar program varsa kalksın o ayrı da dayının kafa gitmiş.
AKIL GİDİNCE İŞTE BELE OLİYİ.ZAVALLI AHMAK.AVANAK.
şebek v216 diyisin.
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