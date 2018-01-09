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'Arif V 216'da sigara içen ’a suç duyurusu

Profesör Doktor Orhan Kural, 'Arif V 216' filminde çocuk ve gençleri tütün, dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiği gerekçesiyle komedyen hakkında suç duyurusunda bulundu.



Profesör Doktor Orhan Kural, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünlü komedyenin, geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Arif V 216' filminde çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini öne süren Kural, suç duyurusu dilekçesinde, dosyanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderilmesini talep etti.
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  • 09 Ocak 2018, Salı 13:20
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ertuğrul Ertuğrul

mesele özendirmekse tv de ne kadar program varsa kalksın o ayrı da dayının kafa gitmiş.

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evet0
hayır0
cevapla 09.01.2018 18:11
maho maho

AKIL GİDİNCE İŞTE BELE OLİYİ.ZAVALLI AHMAK.AVANAK.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.01.2018 15:48
maho maho

şebek v216 diyisin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2018 15:40
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