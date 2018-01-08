Ünlü oyuncu Feyza Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. İle birlikte sabah saatlerinde adliyeye getirildi.
"Polise mukavemet" suçundan gözaltına alınan ünlü oyuncu ve arkadaşı "adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ünlü oyuncu Feyza Civelek gözaltına alındı!
Etiketler: Feyza Civelek , adli kontrol
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.