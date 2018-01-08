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Ünlü oyuncu gözaltına alındı!



Ünlü oyuncu , aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. İle birlikte sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

"Polise mukavemet" suçundan gözaltına alınan ünlü oyuncu ve arkadaşı " şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 13:23
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