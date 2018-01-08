Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a büyük ayıp

Bir dönem 'Yıkılıyo' şarkısıyla popüler olan Ayça Tekindor; sosyal medya hesabından 'Arif V 2016' filmi için, 'Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film 'Arif V 216' diye yazmış.
Bir dönem 'Yıkılıyo' şarkısıyla popüler olan Ayça Tekindor; sosyal medya hesabından 'Arif V 2016' filmi için, 'Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film 'Arif V 216' diye yazmış.
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Bana göre cem yılmazın yaptığı en iyi film bu göreceli bir durum hamınefendiye katılmıyorum.paranın tam karşılığı var bence iyimi kötümü gişe hasılatı belli eder zaten
Algöz gayet yerinde cevap vermiş. Hakaret veya küfür yok. Kötü sözde yok. Sanırım Algöz veya cem tarafından küfürlü bir cevap gelmediği için üzülmüşler.
bırakın bu işleri kardeşim zafer sonuna kadar haklı filme çamur atmaya gerek yok on numara film yapmış klasik çekememezlik ....
aklını kullan gitme.
akıllı ol Zafer
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