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Zafer Algöz'den Ayça Tekindor'a büyük ayıp

Bir dönem 'Yıkılıyo' şarkısıyla popüler olan Ayça Tekindor; sosyal medya hesabından 'Arif V 2016' filmi için, 'Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film 'Arif V 216' diye yazmış.
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 12:06
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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sade vatandaş sade vatandaş

Bana göre cem yılmazın yaptığı en iyi film bu göreceli bir durum hamınefendiye katılmıyorum.paranın tam karşılığı var bence iyimi kötümü gişe hasılatı belli eder zaten

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2018 15:03
suat trabzon suat trabzon

Algöz gayet yerinde cevap vermiş. Hakaret veya küfür yok. Kötü sözde yok. Sanırım Algöz veya cem tarafından küfürlü bir cevap gelmediği için üzülmüşler.

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2018 13:23
kemal kemal

bırakın bu işleri kardeşim zafer sonuna kadar haklı filme çamur atmaya gerek yok on numara film yapmış klasik çekememezlik ....

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2018 12:55
maho maho

aklını kullan gitme.

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2018 12:41
maho maho

akıllı ol Zafer

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2018 12:35
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