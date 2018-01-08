UNESCO tarafından Troya yılı ilan edilen 2018'e özel müzikal hazırlayan Mustafa Erdoğan, GÜNAYDIN'a konuştu. Tarih boyunca Doğu ile Batı'nın savaştığı bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çeken Erdoğan, Barzani'nin referandum kararını da eleştirdi...
Mustafa Erdoğan: "Erdoğan'ın antiemperyalist duruşundan..."
Etiketler: Anadolu Ateşi , Recep Tayyip Erdoğan , Kudüs , Mustafa Erdoğan
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HE BENİM BABAM HE.DOGRU DİYİSİN.CENABI ALLAH,BOZGUNCULARI VE ZALİMLERİ SEVMEZ.
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