UNESCO tarafından Troya yılı ilan edilen 2018'e özel müzikal hazırlayan Mustafa Erdoğan, GÜNAYDIN'a konuştu. Tarih boyunca Doğu ile Batı'nın savaştığı bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çeken Erdoğan, Barzani'nin referandum kararını da eleştirdi...