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: "Erdoğan'ın antiemperyalist duruşundan..."

Mustafa Erdoğan: Erdoğanın antiemperyalist duruşundan...

UNESCO tarafından Troya yılı ilan edilen 2018'e özel müzikal hazırlayan , GÜNAYDIN'a konuştu. Tarih boyunca Doğu ile Batı'nın savaştığı bir coğrafyada yaşadığımıza dikkat çeken Erdoğan, Barzani'nin referandum kararını da eleştirdi...
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi 08:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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maho maho

HE BENİM BABAM HE.DOGRU DİYİSİN.CENABI ALLAH,BOZGUNCULARI VE ZALİMLERİ SEVMEZ.

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cevapla 08.01.2018 12:46
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