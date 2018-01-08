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sokakları

Los Angeles sokakları
ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 'ta tehlikeli bir oyun oynadı. Hız tutkusuyla bilinen ünlü yıldız, motosikletine atladı. Bir müddet sürat yaptı. Ardından ellerini bırakarak motosikletini kullanmaya başladı. 45 yaşındaki aktörün bu hareketi, herkesi korkuttu.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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