 ;
Yol Durumu
  1. Çocuk ruhlu Gonca
  2. Güzel asistanlar

yolcusu

Dubai yolcusu
Son olarak Barış Arduç'la başrol oynadığı 'Mutluluk Zamanı' filmiyle gişede hüsrana uğrayan Elçin Sangu'ya güzel haber… Ünlü oyuncu, Dubai'de gerçekleşen Uluslararası Arap Festivali'nde 'En İyi Uluslararası Oyuncu' seçildi.
Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Sangu, ödülünü almak için 11 Ocak'ta Dubai'ye gidecek. Bu arada oyuncunun 'ye geleceğini öğrenen Arap hayranları Sangu'yu mesaj yağmuruna tuttu.
Etiketler: , ,
  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar