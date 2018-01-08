Ağlama kampında

Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu'nun eşi AyşeKöroğlu, Phuket'teki bir detoks merkezinde kampa girdi. Geceliği 235 euro olan (yaklaşık bin TL) merkezde bedenini toksinlerden temizleyen Köroğlu, ruhunu da arındırmayı ihmal etmedi.
"İçimde biriktirdiğim ne varsa çıkarmaya, ağlamaya, bağırmaya, öksürmeye çalıştım" diyen Köroğlu, önceki gün merkezden paylaşım yaptı. Köroğlu'nun seanstan sonra ağlamaktan gözleri şişti.
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