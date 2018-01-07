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Musk’tan ilham aldı

Musk’tan ilham aldı
Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake'in merakla beklenen yeni albümü 'Man of the Woods', piyasaya çıktı. Timberlake, 'Filthy' isimli şarkıya çektiği klipte Elon Musk'tan ilham alıp son projesini sunan modern bir muciti canlandırdı.
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