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Otomobillere taş düştü

Gökdelenden para saçan Rus öğrenci , Mercedes’ten sonra Lamborghini’ye de taşlarla kaplattı. Daria, “Tam istediğim gibi oldu” dedi...

Otomobillere taş düştü
İngiltere'nin başkenti 'da okuyan Rus Daria Radionova yoldan çıktı!.. 3 yıl önce Mercedes- Benz CLS 350'yi 1 milyon ile kaplatan 22 yaşındaki Daria Radionova, önceki gün de yeni canavarı Lamborghini ile Londra gece hayatında görüldü. versiyonuna 1 milyon 300 bin Swarovski taşlarla kaplatan Daria, "Evet Lamborghini Huracan'ı beğenerek aldım. Özel bir araç ama 1 milyonu aşkın Swarovski eksikti. Onları tamamladım. Artık Londra sokaklarında yeni otomobilime binebilirim" dedi.


BİRÇOK KİŞİ ARACI İSTEDİ
Daria Radionova'nın iki otomobilinin değerinin 500 bin sterlin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olduğu açıklandı. Daria, 'de çılgınlıklarıyla ün kazandı. Geçen yıl arkadaşlarıyla girdiği bir iddiayı kaybeden Daria Radionova, 40 bin sterlini bir gökdelenin 23. katından atmıştı. Birçok kişi Mercedes- Benz CLS 350'yi almak için güzel Rus öğrenciye teklif yapmıştı. Ancak Daria, tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Daria Radionova ile ilgili yorumlar şöyle:
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