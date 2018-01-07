Otomobillere taş düştü

İngiltere'ninbaşkenti Londra'da okuyan Rus Daria Radionova yoldan çıktı!.. 3 yıl önce Mercedes-Benz CLS 350'yi 1 milyon Swarovski ile kaplatan 22 yaşındaki Daria Radionova, önceki gün de yeni canavarı Lamborghini ile Londra gece hayatında görüldü. Lamborghini Huracan versiyonuna 1 milyon 300 bin Swarovski taşlarla kaplatan Daria, "Evet LamborghiniHuracan'ı beğenerek aldım. Özel biraraç ama 1 milyonu aşkın Swarovskieksikti. Onları tamamladım.Artık Londra sokaklarında yeniotomobilime binebilirim" dedi.
BİRÇOK KİŞİ ARACI İSTEDİ Daria Radionova'nın iki otomobilinin değerinin 500 bin sterlin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olduğu açıklandı. Daria, İngiltere'de çılgınlıklarıyla ün kazandı. Geçen yıl arkadaşlarıyla girdiği bir iddiayı kaybeden Daria Radionova, 40 bin sterlini bir gökdelenin 23. katından atmıştı. Birçok kişi Mercedes-Benz CLS 350'yi almak için güzel Rus öğrenciye teklif yapmıştı. Ancak Daria, tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören DariaRadionova ile ilgili yorumlar şöyle:
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