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Bir melek bir bebek

Bir melek bir bebek
İkinci kez anne olmak için gün sayan Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. 4 aylık hamile olan modelin formunun sırrı çözüldü. İlk bebeğine hamileyken dans, yüzme ve kardiyo çalışmaları yapan güzel model, ikinci hamileliğinde de bu rutinini bozmuyor.
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