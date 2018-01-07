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Kürkle taş attı

Kürkle taş attı
Hande Acar, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Kürküyle dikkat çeken Acar, "Hayvanları çok seven biri olarak gerçek kürk giymem" dedi. Acar, bu sözüyle sürekli kürk giyen sosyetik Süreyya Yalçın'a taş attı.
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