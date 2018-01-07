Kürkle taş attı

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Hande Acar, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Kürküyle dikkat çeken Acar, "Hayvanları çok seven biri olarak gerçek kürk giymem" dedi. Acar, bu sözüyle sürekli kürk giyen sosyetik Süreyya Yalçın'a taş attı.
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