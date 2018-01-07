Katy-Orlanda yeniden bir arada

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Geçtiğimiz yıl ayrılarak üzüntü yaratan Katy Perry ile Orlando Bloom, "Aşkta ikinci perde" dedi. Yakışıklı aktörün çapkınlıkları yüzünden ilişkiyi bitiren güzel şarkıcının önceki hafta Bloom ile Maldivler'de tatil yaptığı ortaya çıktı. Bu barışma, Hollywood gündemine oturdu.
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