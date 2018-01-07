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Hayat ‘güzel’

Hayat ‘güzel’
Kont eşi Charles Von Faber Castell'in hediyesi Miami'deki 8 milyon dolarlık lüks villasında tatil yapan Kontes Melisa Von Faber Castell, yakın dostu Joyce Goldenberg'i en özel gününde yalnız bırakmadı. Çocuklarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran sosyetik güzel, önceki gün yeni yaşını 'The Warf Miami' adlı mekanda kutlayan Goldenberg'le böyle poz verdi.
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