 ;
Yol Durumu
  1. Bir melek bir bebek
  2. Form sırları hamburger

Süper baba Beckham

Süper baba Beckham
Futbolu bıraktıktan sonra önceliği ailesi olan David Beckham, çocuklarının üzerine titriyor. Victoria Beckham da eşinin 7 yaşındaki kızlarıyla çekilen bu karesine "Dünyanın en iyi babası" notu düştü.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar