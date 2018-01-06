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Pasta zamanı

Pasta zamanı
Tescilli güzel Banu Sağnak, önceki gün 41. yaşını kutladı. Avukat Çağatay Erten de eşine pastalı sürpriz yaptı. bu mutluluğunu, "Saat 19.15'te doğmuştum. Pastam tam o sırada geldi" sözleriyle paylaştı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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