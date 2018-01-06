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esintisi

lüks yaşantısıyla herkesi imrendirmeye devam ediyor. Eski mankenin, hayat arkadaşı İshak Cerit’le ’de yaşadığı lüks evini görenlerin ağzı açık kaldı

Miami esintisi
Magazin dünyasında 'lüks' deyince akla ilk gelen isimlerden olan Esin Moralıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kıskandırmaya devam ediyor. Daha önce de Porsche marka spor arabası, milyonluk pırlantaları ve Rolex saatini sosyal medyada sergileyerek tepki çeken eski manken önceki gün de Miami'den havasını bastı. 48 yaşındaki , 2006 yılında evlenip 4 sene sonra boşandığı İshak Cerit'le birlikte gittiği ABD'de rüya gibi bir hayat yaşıyor. Eski manken instagram'da paylaştığı karelerle ağızları açıkta bıraktı.



ABD'DE 3 DAİRE SATIN ALDI
Lükste sınır tanımayan Moralıoğlu, Miami'nin South Beach bölgesindeki okyanus manzaralı rezidansından görüntüleri takipçileriyle paylaştı. 5 buçuk milyon dolarlık (yaklaşık 20 milyon TL) lüks evinde dünyaca ünlü yıldızlarla komşu olan eski mankenin burada iş hayatına da girdiği öğrenildi. İshak Cerit'in desteğiyle inşaat sektörüne giren Esin Moralıoğlu'nun müstakil evleri alıp restorasyonunu yaptıktan sonra tekrar sattığı konuşuluyor. Bu arada kazancıyla yatırım yapmayı da ihmal etmeyen eski mankenin, Miami'den yaşadığı rezidans dışında 3 daire daha satın aldığı da konuşulanlar arasında.


Dünyaca ünlü isimlerle komşu olan Esin Moralıoğlu, evinin salonundan okyanus manzarasını paylaşarak hava bastı.

EVLİLİK YOK AŞK VAR
İşadamı İshak Cerit ve eski manken Esin Moralıoğlu, evliliklerini sonlandırdıktan sonra aşk yaşamaya devam etti. İkili, bir röportajda "Boşandıktan sonra birbirimize aşık olduk" demişti.



Doğan SAVAŞ
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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