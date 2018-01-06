Miami esintisi

ABD'DE 3 DAİRE SATIN ALDI
Lükste sınır tanımayan Moralıoğlu, Miami'nin South Beach bölgesindeki okyanus manzaralı rezidansından görüntüleri takipçileriyle paylaştı. 5 buçuk milyon dolarlık (yaklaşık 20 milyon TL) lüks evinde dünyaca ünlü yıldızlarla komşu olan eski mankenin burada iş hayatına da girdiği öğrenildi. İshak Cerit'in desteğiyle inşaat sektörüne giren Esin Moralıoğlu'nun müstakil evleri alıp restorasyonunu yaptıktan sonra tekrar sattığı konuşuluyor. Bu arada kazancıyla yatırım yapmayı da ihmal etmeyen eski mankenin, Miami'den yaşadığı rezidans dışında 3 daire daha satın aldığı da konuşulanlar arasında.
Dünyaca ünlü isimlerle komşu olan Esin Moralıoğlu, evinin salonundan okyanus manzarasını paylaşarak hava bastı.
EVLİLİK YOK AŞK VAR
İşadamı İshak Cerit ve eski manken Esin Moralıoğlu, evliliklerini sonlandırdıktan sonra aşk yaşamaya devam etti. İkili, bir röportajda "Boşandıktan sonra birbirimize aşık olduk" demişti.
Doğan SAVAŞ
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