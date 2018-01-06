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Kalpaklı Almeda
Oyuncu Tolgahan Sayışman'la mutlu bir evliliği olan Almeda Sayışman, önceki gün artık iyice Türk olduğunu bir kez daha gösterip 'da alışveriş turuna çıktı. Çok beğendiği bir kalpağı satın alan güzel oyuncu, selfie yapmayı ihmal etmedi. 'nın bu pozu binlerce beğeni aldı. 25 yaşındaki Arnavut güzele, takipçilerinden "Güzele ne yakışmaz" iltifatları yağdı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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