SON yıllarda Anadolu kadınının kıyafetlerinden ilham alan dünyaca ünlü markalar, şimdi de 'nazar boncuğu'nu keşfetti. Christian Dior gibi Fransız moda devinin de aralarında olduğu markalar, koleksiyonlarında Türkler'le özdeşleşen nazar boncuğunu eklemek için kolları sıvadı. Moda devlerinin bu kararı almasında ise Hollywood yıldızlarının payı tartışılmaz.





Jennifer Aniston



DÜNYADA OLAY OLDU

Rihanna, Jennifer Aniston, Paris Hilton, Kim Kardashian, Naomi Campbell, Sofia Vergara, Miley Cyrus, Jeremy Irons, Ana Beatriz Barros, Alessandra Ambrosio ve Cara Delevingne'nin de aralarında olduğu sayısız dünyaca ünlü yıldız, nazar boncuklu takılar tercih eder oldu. Hatta dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, bu sevgisini eline de taşıyıp parmağına nazar boncuğu dövmesi yaptırdı. "Hollywood'a maşallah" dedirten bu akım, yabancı basının da gözünden kaçmadı. Dünyaca ünlü moda dergilerinden gazetelere kadar birçok yayın organı, Türkler ile özdeşleşen nazar boncuğunun moda dünyasındaki etkisini haber yaptı.





Kim Kardashian



NAZAR BONCUĞU NEDİR?

Yüzyıllar boyunca göz simgeli cam boncuklar, Anadolu'da yaşamış çeşitli medeniyetler tarafından nazara karşı koruyucu olarak bilinmiş ve kullanılmıştır. Anadolu kökenli olan ve tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan bu nazarlıklar pek çok farklı kültüre de yayılmıştır