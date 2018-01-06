Gezici Sıla'dan ormanın içindeki villaya servet!

2017'de verdiği konserlerde 10 milyon TL'ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarak 'Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı' plaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi. Ünlü popçu, Sapanca Gölü manzaralı lüks bir siteden villa aldı.