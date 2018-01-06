2017'de verdiği konserlerde 10 milyon TL'ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarak 'Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı' plaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi. Ünlü popçu, Sapanca Gölü manzaralı lüks bir siteden villa aldı.
Gezici Sıla'dan ormanın içindeki villaya servet!
Etiketler: Sıla Gençoğlu
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Bunlar hep böyledir. Emekçiyiz der emekçiyi sömürürler.
ELALEMİN KUKLASI OLARAK GELEN PARANIN İÇİNE....................
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