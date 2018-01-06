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Gezici Sıla'dan ormanın içindeki villaya servet!

Gezici Sıladan ormanın içindeki villaya servet!

2017'de verdiği konserlerde 10 milyon TL'ye karşılık gelen yaklaşık 100 bin bilet satışına imza atarak 'Yılın En Çok Bilet Satan Sanatçısı' plaketi alan Sıla, kendini ödüllendirdi. Ünlü popçu, Sapanca Gölü manzaralı lüks bir siteden villa aldı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 08:26
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

Bunlar hep böyledir. Emekçiyiz der emekçiyi sömürürler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.01.2018 11:38
KARTAL KARTAL

ELALEMİN KUKLASI OLARAK GELEN PARANIN İÇİNE....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.01.2018 10:25
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