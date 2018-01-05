Ünlülerin hediyesi

hastanenin onkoloji servislerinde lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen 107 çocuk, Kan Ordusu Derneği’nin girişimiyle, ünlü isimlerin gönderdiği yeni yıl hediyeleriyle büyük mutluluk yaşa
İzmir'deki Kan Ordusu Derneği, kurulduğu günden beri, hastanelerin onkoloji servislerinde lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olmayı bekleyen çocukları yıl başında sevindirdi. Yeni yıl için çocuklara sık destek veren şarkıcı Derya Uluğ ile bağlantı kuran dernek yönetimi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servislerinde tedavi gören 107 çocuğun ismini tespit etti. Hangi hediyenin kendilerini mutlu edeceği sorularına verdikleri yanıtlar doğrultusunda çocukların istekleri Beyazıt Öztürk, Cem Belevi, Buray, Ece Seçkin, Alişan, İlyas Yalçıntaş ve Ediz gibi isimlere ulaştırıldı. Onlar da Play Station'dan, Barbie bebek evlerine, akülü arabalardan tablet ve akıllı telefonlara kadar çeşitli hediyeleri gönderdi. Çocuklar hediyeleri aldığı anda büyük mutluluk yaşadı.
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