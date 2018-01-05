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Hacı’nın form sırrı

Mayıs 2017’den beri 40 kilo veren , önceki gün de özel spor hocasıyla esneme hareketleri yaptı

Hacı’nın form sırrı
Mayıs 2017'de geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası 125 kilodan 85 kiloya düşen , durmak bilmiyor. İstediği kiloya ulaşan sosyetik işadamı, antrenmanlarını aksatmıyor. Özel spor hocası Dila Ulaş ile haftanın 3 günü egzersiz yapan 30 yaşındaki Sabancı, önceki gün de spordaydı. Hocasıyla esneme hareketleri yapan işadamının dümdüz karnı görenleri hayrete düşürdü.
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