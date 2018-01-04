 ;
Yol Durumu
  1. Kara melek
  2. Tek dileği çocuklar

Ünlü yıldıza türk şıklığı

Ünlü yıldıza türk şıklığı
Tüm dünyanın heyecanla beklediği Times Square New Year Rockin Eve konserine Türk damgası... Camila Cabello'nun tercihi Türk modacılar Raisa&Vanessa'nın tasarladıgı taş baskıdan oluşan siyah kadife ipek takım oldu.
Etiketler:
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar