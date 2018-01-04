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Yol Durumu
  1. Hazal Kaya, saplantılı hayranından yine şikayetçi oldu

Ünlü manken sivil polislere yakalandı



, önceki gün öğleden sonra 'de otomobiliyle seyir halindeydi. U dönüşü yapılmaması için konulan levhanın bulunduğu yerde U dönüşü yaptı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 15:33
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