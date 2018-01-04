HAZAL KAYA İRANLI HAYRANINDAN YİNE ŞİKAYETÇİ
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu.
HAZAL KAYA İRANLI HAYRANINDAN YİNE ŞİKAYETÇİ
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu.
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