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, saplantılı hayranından yine şikayetçi oldu

HAZAL KAYA İRANLI HAYRANINDAN YİNE ŞİKAYETÇİ
Ünlü oyuncu , kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami'den ikinci kez şikayetçi oldu.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe 10:48
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