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İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde bir açıklamada bulunmadıklarını belirterek çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 08:42
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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mustafa mustafa

din cocuk evliligini öngörmuyor ateist olabilirsiniz tercihiniz ama dini suclu gösterme soytariligini terkedin din toplumu bir arada tutan mayalardan biridir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 03.01.2018 13:54
adil adil

Bu kişiler peşin peşin islama ve müslümana düşman kesimin sahısları. kadın olanlar kendilerine bir sorsun sen kaç yaşında erkelerle gezmeye başladın.

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evet2
hayır2
cevapla 03.01.2018 11:29
hizipsavar hizipsavar

bunlar değilmiydi kimlerdi ebru hanım meak ettik hem nedir siizn bu tecavüze olan ilginiz. tecavüzcü arıyorsanız burdan çıkmaz bunlardan çıkar onlarda kim biliyoruz fetoyu pkkyı dhkpc arkasına alıp yürüyen vatan hainlerinden çıkar.

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evet2
hayır1
cevapla 03.01.2018 10:44
misafir misafir

diyanete düşmanlık tam gaz sürmekte...

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evet1
hayır2
cevapla 03.01.2018 10:36
Yusuf Yusuf

Demet hanımı eleştirenlere Ey çarpık zihniyetli Şeytanın çocukları Dinayete ne bakıyorsunuz bu konuda Kuranı Kerim açıp okudunuzmu okusaydınız yada inansaydınız böyle ön yargılarda bulunmazdınız. Siz değilmisiniz alan razı veren razı, evlilik dışı ilişkileri normalmiş gibi gösteren şimdi yaş konusunu ortaya atıp suç bastırmaya çalışıyorsunuz.

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evet4
hayır3
cevapla 03.01.2018 10:10
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