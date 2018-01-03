Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde bir açıklamada bulunmadıklarını belirterek çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde bir açıklamada bulunmadıklarını belirterek çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
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din cocuk evliligini öngörmuyor ateist olabilirsiniz tercihiniz ama dini suclu gösterme soytariligini terkedin din toplumu bir arada tutan mayalardan biridir.
Bu kişiler peşin peşin islama ve müslümana düşman kesimin sahısları. kadın olanlar kendilerine bir sorsun sen kaç yaşında erkelerle gezmeye başladın.
bunlar değilmiydi kimlerdi ebru hanım meak ettik hem nedir siizn bu tecavüze olan ilginiz. tecavüzcü arıyorsanız burdan çıkmaz bunlardan çıkar onlarda kim biliyoruz fetoyu pkkyı dhkpc arkasına alıp yürüyen vatan hainlerinden çıkar.
diyanete düşmanlık tam gaz sürmekte...
Demet hanımı eleştirenlere Ey çarpık zihniyetli Şeytanın çocukları Dinayete ne bakıyorsunuz bu konuda Kuranı Kerim açıp okudunuzmu okusaydınız yada inansaydınız böyle ön yargılarda bulunmazdınız. Siz değilmisiniz alan razı veren razı, evlilik dışı ilişkileri normalmiş gibi gösteren şimdi yaş konusunu ortaya atıp suç bastırmaya çalışıyorsunuz.
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