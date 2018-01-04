 ;
Yol Durumu
  1. Yabancı damat
  2. Snowboard ustası

Türk melek Hatun

Türk melek Hatun
Mankenliği bıraktıktan sonra müzikte fırtınalar estiren Ayşe Hatun Önal, özel bir organizasyon için podyuma geri dönüyor. Önal, Victoria's Secret meleği Maryna Linchuk ile 16 Ocak'ta İzmir'de aynı podyumu paylaşacak.
Güzel şarkıcı, Beyaz Rusyalı mankenle AlfaBeta'nın defilesinde yer alacak. 12. Gelin Damat Abiye Fuarı Gala gecesinde Önal ile Linchuk performanslarıyla nefesleri kesecek.
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar