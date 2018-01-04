Türk melek Hatun

Mankenliği bıraktıktan sonra müzikte fırtınalar estiren Ayşe Hatun Önal, özel bir organizasyon için podyumageri dönüyor. Önal, Victoria's Secret meleğiMaryna Linchuk ile 16Ocak'ta İzmir'de aynı podyumu paylaşacak. Güzel şarkıcı, BeyazRusyalı mankenle AlfaBeta'nın defilesinde yer alacak. 12. Gelin Damat Abiye Fuarı Gala gecesinde Önal ile Linchuk performanslarıyla nefesleri kesecek.
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