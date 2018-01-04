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Selena’ya jetle uçtu

Selena’ya jetle uçtu
Yılbaşından birkaç gün önce arkadaşlarıyla Meksika'ya giden Selena Gomez'e Justin Bieber'den 'jet gibi' sürpriz... Bieber, özel jetine atlayıp uzun sürenin ardından bir araya geldiği Gomez'in yanına uçtu. İkili, yeni yılı da birlikte karşıladı...
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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